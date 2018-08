La puertorriqueña Mónica Puig se retiró esta noche del juego semifinal contra la española Carla Suárez Navarro en el primer set del Abierto de Connecticut a consecuencia de una lesión abdominal.

La tenista boricua empataba con la española 4-4.

A Puig se le vio llorar al momento en que señaló que no podría continuar con el partido de seminfinal.

La tenista nacional, que viene de ganar su tercera medalla de oro en ristra en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, esta vez en el certamen celebrado en Barranquilla, había derrotado el jueves a la francesa Caroline García, sexta en el ranking mundial, para avanzar a la semifinal del Abierto de Connecticut.

Puig, número 72 en el ranking de la Asociación de Tenis de Mujeres, tiene como próximo compromiso el Abierto de Estados Unidos, que se pone en marcha la semana próxima. Su debut será el martes ante la suiza, Stefanie Vogele.

"Fue una especie de torcedura en el abdomen que comencé a sentir durante mi segundo turno de servir", dijo Puig tras el partido. "Gradualmente se fue poniendo peor a partir de ese momento. Obviamente, con el US Open tan cerca, es mejor no forzar y que se ponga peor y me pierda el torneo. O sea, ya conozco las consecuencias de lesionarse y perderse un Grand Slam. No es lo ideal".

Suárez Navarro se enfrentará a la bielorrusa Aryana Sabalenka en la final del torneo.

Sabalenka sorprendió a la alemana y quinta preclasificada, Julia Goerges, en una victoria el viernes por 6-4, 7-6 (3) en las semifinales del Abierto de Connecticut, antesala de la WTA para el U.S. Open.

La bielorrusa mostró un juego agresivo para llevarse el primer set al romper el servicio de Goerges desde love en el 10mo game.

La alemana, que era la única competidora preclasificada con vida en el torneo, rompió servicio para iniciar el segundo set y ganó sus primeros nueve points de servicio al tomar una ventaja de 4-2. Pero Sabalenka respondió con un rompimiento para empatar el set 4-4 antes que ambas repartieran rompimientos al final del set para forzar al desempate.

Goerges ganó los primeros tres points, mas Sabalenka remontó con fuerza.