Londres - Un británico de 33 años salió del mar en una playa inglesa hoy, domingo, tras completar a nado el recorrido en torno de la costa de Gran Bretaña, la primera persona que realiza la hazaña.

Ross Edgley pasó 157 días en el agua y recorrió 1.791 millas. Nadaba en turnos de seis horas y descansaba en su bote de apoyo.

Cientos de nadadores se unieron a él para la última milla y subió a la playa en Margate, en el sureste de Inglaterra, el mismo lugar donde inició su periplo el 1 de junio.

Edgley, que había previsto hacerlo en 100 días, dijo a los familiares que lo aguardaban en la playa: “Lamento llegar tarde”.

La Asociación de Natación en Aguas Abiertas dijo que Edgley soportó mal tiempo y fue picado por medusas en 37 ocasiones durante la travesía, que fue patrocinada por la bebida energizante Red Bull.

Congratulations to @RossEdgley for finishing the #GreatBritishSwim! ??Check out all the stats and figures about the swim here: https://t.co/p13owAkyzv #RossIsTheBoss pic.twitter.com/VRdFIKjEbv