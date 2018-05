Washington - El presidente Donald Trump elogió una política de la NFL que prohíbe arrodillarse durante el "The Star-Spangled Banner" y dice que "quizás no deberías estar en el país" si no representas el himno.

Trump habló con "Fox & Friends" en una entrevista que se emitió hoy, jueves. La política prohíbe a los jugadores sentarse o tomar una rodilla en el campo durante el himno, pero les permite permanecer en los vestidores. Cualquier violación de las nuevas reglas resultaría en multas para los equipos.

"Creo que eso está bien", dijo Trump en la entrevista que grabó el miércoles. "No creo que la gente deba estar en el ‘locker room’, pero aun así creo que es bueno. Debes estar orgulloso del himno nacional o no deberías estar jugando, no deberías estar allí. Quizás no deberías estar ahí, estar en el país".

El otoño pasado, Trump pidió a los dueños del equipo que despidieran a los jugadores que siguieron al líder del mariscal de campo de los 49ers de San Francisco, Colin Kaepernick, arrodillándose durante el himno nacional. Durante un mitin, se refirió a un jugador de la NFL haciendo un gesto durante "The Star-Spangled Banner" como un "hijo de p***" que debería ser despedido.

Los comentarios del presidente estimularon una conversación nacional sobre el patriotismo y los símbolos de la nación y el uso de la protesta pacífica. Trump dijo en la entrevista que pensaba que "la gente" presionó por la nueva política.

"Lo saqué (el tema). Creo que la gente lo impulsó", dijo Trump. Agregó: "ya sabes, eso es algo que idealmente podría haberse resuelto cuando comenzó, hubiera sido mucho más fácil, pero si lo hicieron, hicieron lo correcto".

El comisionado de la NFL Roger Goodell indicó que la medida fue aprobada ayer, miércoles, de manera unánime por los propietarios durante la reunión de primavera de la liga en Atlanta, pero incluso eso estuvo abierto a debate.

El director general de los 49ers de San Francisco -el ex equipo de Kaepernick- sostuvo que su franquicia se abstuvo de votar. Jed York agregó que no estaba de acuerdo con un proceso que no involucró directamente a los jugadores.

"Quiero trabajar con mi equipo a fin de garantizar que todo lo que hagamos favorece a promover el tipo correcto de reformas de justicia social y lleva a un mejor Estados Unidos", declaró York.

La Asociación de Jugadores de la NFL indicó por su parte que no fue consultada sobre la nueva política y se opondrá a cualquier cambio que viole el contrato colectivo de trabajo.

Claramente, Goodell y la mayoría de los dueños de los equipos sólo desean dejar el tema atrás.

"Queremos que la gente sea respetuosa al himno nacional. Queremos que la gente se ponga de pie", afirmó el comisionado. "Hemos mostrado sensibilidad para asegurarnos que dimos opciones a los jugadores, pero creemos que se trata de un momento importante y es uno en que nos vamos a concentrar".