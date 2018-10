Madrid - El español Pau Gasol, dos veces campeón de la NBA con Los Ángeles Lakers (2009 y 2010), anunció en sus redes sociales que contraerá matrimonio con su novia Catherine McDonnell, aunque no anunció la fecha del enlace.

"No hay palabras para expresar lo felices e ilusionados que nos sentimos! Me ha dicho que SÍ!!!!! Soy muy afortunado de estar prometido a una mujer tan maravillosa y con muchas ganas de disfrutar de la vida juntos!", escribió Gasol en Twitter.

Words cannot express how happy and excited we are! She said YES!! I’m so lucky to be engaged to such a wonderful woman and look forward to a lifetime together! #forever ?? @catmcdonnell7!!! pic.twitter.com/IRTUkiV5tV