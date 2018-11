Las Vegas— Phil Mickelson consiguió un birdie en el cuarto hoyo de un playoff para vencer el viernes a Tiger Woods en su duelo para la televisión por $9 millones en Las Vegas.

Mickelson convirtió un tiro con el putt de 1.2 metros (cuatro pies) en un hoyo especial fijado en 85 metros (93 yardas), par 3. El duelo en el Club de Golf Shadow Creek finalizó en la oscuridad y con luces colocadas alrededor del hoyo.

Phil Mickelson gets the win but he says Tiger Woods is still "the best of all time.'



