RÍO GRANDE. - El golfista puertorriqueño Rafa Campos cerró su participación en el Puerto Rico Open con una puntuación total de 286, dos bajo par, lo que no fue suficiente para ubicarse entre los primeros 10 golfistas, como hizo en sus últimas dos participaciones.

Su resultado, empate en la posición 49, no era el que espera el atleta de 30 años, que de todas formas se mostró tranquilo al terminar su ronda final cerca del mediodía de hoy.

“Me siento bien con el día de hoy. Le pegué muy bien a la bola, hice buenos tiros, 'potie' bien. Simplemente no entraba nada. Es uno de esos días en los que en verdad no era como si estuviera fallando... Pero contento. No fue el resultado que quería, definitivamente, pero contento de estar aquí esta semana y poder jugar en frente de todo el mundo y sentir el apoyo de todos en estos cuatro días”, expresó el deportista tras culminar la competencia que se celebra en el Coco Beach Gulf Club.

“No es lo que esperaba al principio de la semana, definitivamente no. La realidad tuve dos días buenos y dos días malos, y para poder estar en competencia en estos torneos no puedes tener un día malo. Eso fue todo”, agregó el golfista que reconoció que tenía expectativas más altas.

Al recapitular las condiciones del terreno y del viento, sostuvo que el tercer día fue “el más fácil” porque no había “casi viento”. Sin embargo, no pudo capitalizar esa ventaja para no bajar en el escalafón del torneo.

“Pero la realidad es que este es el mismo viento de siempre no es nada que me sorprendiera. Yo creo que el segundo día sopló bastante. Pero las condiciones están excelentes. Con todo y las lluvias que tuvimos hace dos días, el campo está seco, los ‘greenes’ está buenos y terminamos el torneo con un día así de lindo”, apuntó sobre el día soleado que ha prevalecido hoy en el campo de golf.

Durante su participación de hoy, Campos acumuló 71 puntos, uno bajo par. Tuvo un bogey en el hoyo cuatro y dos birdies en los hoyos 12 y 16. Ayer entregó tarjeta de 74 golpes, dos sobre par, lo que le hizo terminar 50 y perder el impulso que logró en la jornada del viernes, cuando se posicionó empate en el decimonoveno puesto.