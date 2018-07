Barranquilla, Colombia - El clavadista Rafael Quintero, quien inicia este jueves su acción en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Barranquilla, confesó que podría usar en los Juegos un salto que no tiene perfeccionado en la modalidad de plataforma.

Quintero inicia su participación en Barranquilla con las preliminares en la modalidad de trampolín de un metro. Ahí fue medallista de bronce en Veracruz 2014 y aspira aquí a lograr cualquiera de las tres medallas.

También participarán más adelante en los Juegos en el trampolín de tres metros, en donde cree que se le hará más difícil ganar una medalla.

Y en la plataforma de 10 metros, su especialidad en saltos, el atleta olímpico dijo que probó en el Grand Prix de España de este mes un salto nuevo que tal vez intente aquí nuevamente a pesar de que le dio problemas en España, en donde falló en la semifinal.

“He estado practicando el clavado viejo, que es hacia atrás. Si no quisiera trabajar el clavado nuevo, como quiera he practicado el clavado viejo, que sería lo ideal”, dijo. “La razón por la que decidimos cambiarlo fue porque, cuando estuve en la Copa Mundial, el clavado viejo me estaba dando problemas viendo el agua y me estaba pasando. Estamos tanteando los dos a ver cual voy a hacer”.

“Creo que voy a empezar en la preliminar con el viejo y, cuando pase la final, intento de nuevo el clavado nuevo”, agregó.