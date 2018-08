Las integrantes del Equipo Nacional de Sóftbol Femenino fue reconocido en la tarde de hoy en la Casa Olímpica tras haber conquistado la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Barranquilla y haber finalizado como la quinta mejor novena en el Campeonato Mundial de Sóftbol celebrado en Japón.

“Lo hicimos por nuestro país, lo hicimos por nuestra gente. Eso fue demasiado importante. La meta era bien clara. Sabemos que tenemos un “target” (un blanco) en nuestra espalda porque todo el mundo sabe que Puerto Rico viene subiendo”, comentó la capitana Karla Claudio, quien estuvo acompañada por Aleimalee López, Tarah Alvelo, Yahelis Muñoz, Galis Lozada, Dayanira Díaz, Quianna Díaz, Shemiah Sánchez y Xeana Kamalani Dung.

No pudieron acompañar a sus compañeras a la Isla, Aleshia Ocasio, Meghan King, Franchesca Torraca, Jena Cozza, Elicia D’Orazio, Giselle Juarez, Carsyn Gordon y Jaime Hoover.

“Para mí, fue bien gratificante el día de la medalla de oro poder ganarle a Cuba (en la semifinal), que no era un equipo fácil de ganarle y ver como México llegó al parque, entró por ese portón fresquecitas de la Villa, que nos habían ganado dos juegos y que venían, pues, a ganarnos un tercero. Creo que ese deseo, esa pasión tener esa meta bien clara nos ayudó mucho. Fue un esfuerzo de equipo, incluyendo el del cuerpo técnico”, indicó Claudio. “Estoy bien orgullosa de ser la capitana de este gran equipo. No es lo ultimo que vamos a lograr. Vamos a llegar a Tokio 2020, esa es la verdadera meta. La meta en (el Mundial de) Japón era llegar entre los primeros cinco y se logró. Si entran seis a las Olimpiadas porque no podemos llegar ahí”.

Para Edwin Mercado, dirigente del Equipo Nacional, el éxito que tuvo la Selección se debió a un proyecto que comenzó hace una década y que hoy día está comenzando a dar sus frutos.

“Ver lo que sucedió, sabíamos que podíamos hacerlo pero faltaba hacerlo. Hemos trabajado muchísimo para esto. Esto es un programa que lleva alrededor de 10 años. Ellas comenzaron un programa de desarrollo. Muchas de ellas comenzaron en la semillita que se sembró hace 10 años atrás. Fui de las personas que nos reunimos con el cuerpo técnico y dijimos que para tener éxito teníamos que sembrar. Se puso la semillita, germinó y hoy ven el fruto aquí, que es el oro”, dijo Mercado.

Y Sara Rosario, presidenta del Comité Olímpico de Puerto Rico concordó con Mercado.

“Yo sé que el futuro, en este ciclo olímpico, es bien prometedor. Creo que si esos aros olímpicos están encima del equipo de sóftbol es porque el sóftbol volvió a ser un deporte olímpico y esa es la meta que tienen ahora todas estas chicas y todo ese cuerpo técnico, volver a clasificar a unos Juegos Olímpicos”, comentó Rosario. “Es una clasificación muy real. No estamos aquí hablando en fantasía. Ellas están bien enfocadas en eso. Va a ir los mejores seis equipos a Tokio y Puerto Rico está entre los mejores seis equipos del mundo y ahí debemos estar sin lugar a dudas”.