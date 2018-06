Los Ángeles - El exjugador de la NBA Dennis Rodman dijo que viajará a Singapur para “una reunión histórica” entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, aunque el ejecutivo estadounidense indicó que el deportista no fue invitado.

Thanks to my loyal sponsors from @potcoin and my team at @Prince_Mrketing , I will be flying to Singapore for the historical Summit. I'll give whatever support is needed to my friends, @realDonaldTrump and Marshall Kim Jong Un. pic.twitter.com/QGPZ8nPrBE

Rodman notificó sobre sus planes vía un tuit el viernes y dio gracias a la compañía de criptomoneda PotCoin por auspiciar el viaje. El tuit luego fue borrado y después publicado otra vez.

Rodman, siendo uno de los pocos americanos en conocer al líder de Corea del Norte, dijo que “daría cualquier apoyo que se necesite” a sus “amigos” Trump y Kim.

Funcionarios de la Casa Blanca han dicho constantemente que Rodman no jugara ningún rol oficial en las negociaciones diplomáticas y Trump dijo hoy que la leyenda del baloncesto no había sido invitado a la visita del 12 de junio.

“Me cae bien”, Trump dijo sobre Rodman. “Es una buena persona, pero no fue invitado”.

El tuit de Rodman comunicando que hará el viaje incluyó una foto montaje de él, Trump y Kim colocados con las banderas de Estados Unidos y Corea del Norte con la palabra “unidos” en la imagen.

To all Americans and the rest of the world I’m honored to call @POTUS a friend. He’s one of the best negotiators of all time and I’m looking forward to him adding to his historic success at the Singapore Summit. #Peace #Love #MakeAmericaGreatAgain #MakeTheWorldGreatAgain pic.twitter.com/3t3VBMSGaL