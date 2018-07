El gobernador de Puerto Rico Ricardo, Rosselló Nevares, abanderó la mañana de este sábado oficialmente a la delegación que representará al país en los XXIII Juegos Centroamericanos y del Caribe en Barranquilla, Colombia, a partir del 19 de julio.

La ceremonia de entrega de la monoestrellada se realizó en la plazoleta de la Casa Olímpica, en el Viejo San Juan, en la que la última abanderada en unos Juegos Centroamericanos, la voleibolista Aury Cruz (Veracruz 2014), entregó la insignia hasta que llegó a las manos de la nadadora Vanessa García, quien desfilará al frente de la delegación en la ceremonia inaugural en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla.

“Un orgullo. Ya estoy ansiosa por llevarla en ese estadio centroamericano y ondear la bandera, y tener al equipo detrás. Quiero que sienta esa energía. Muchos son nuevos y no han podido vivir esa experiencia. Yo quiero que la vivan y que se la disfruten, que es lo más importante”, dijo la flamante abanderada de la delegación refiriéndose al hecho de que de 355 atletas que componen la representación del país, un 63 por ciento estarán debutando en unos Juegos CAC.

“Quiero que se motiven. Aprendí muy tarde, que las competencias uno va a disfrutarlas. La presión y el trabajo fuerte lo hacemos acá en los entrenamientos. Y a veces se nos olvida y nos ponemos mucha presión en la competencia, cuando hay que disfrutárselo. Lo que uno trabajó, el resultado va a estar ahí”, agregó García.

Como dicta el protocolo en estas ceremonias, Cruz pasó la bandera la secretaria del Departamento de Recreación y Deportes, Adriana Sánchez Parés. Cada persona por cuyas manos pasó la bandera durante el acto, pronunció unas breves palabras. Sánchez Parés pasó la enseña nacional al jefe de misión para los Juegos, Víctor Ruiz Ramos, quien antes de entregarla a la presidenta del Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur), Sara Rosario, manifestó el compromiso de la delegación en Colombia.

“En nombre de cada uno de los integrantes de misión, le garantizo que habremos de mantener en alto, digna y limpia nuestra bandera en suelo colombiano”, dijo Ruiz.

Por su parte, a Rosario le correspondió entregar la insignia al gobernador, quien oficialmente hizo el abanderamiento.

“Honorable señor gobernador, la esencia de nuestro Comité Olímpico radica en la fortaleza natural, el esfuerzo incansable y los valores profundos de nuestros atletas. Esa es la base del olimpismo. Le garantizo que haremos buena la confianza depositada en nosotros, por nuestra bandera, y por Puerto Rico”, declaró la presidenta del Copur.

Acto seguido, Rosselló Nevares se dirigió a García, la veterana nadadora que ha ganado 11 preseas en los Juegos CAC desde que debutó en 1998 en la justa de Maracaibo, Venezuela.

“Te entrego esta bandera puertorriqueña en la completa seguridad de que usted y toda nuestra delegación de Puerto Rico sabrá ponerla en alto siempre. Que Dios les bendiga a todos y a todas”, concluyó el gobernador.

Posterior a esto, la tiradora de rifle Yarimar Mercado procedió a hacer lectura del juramento del atleta, mientras el resto de la delegación presente en el Copur repetía frase por frase, con su diestra en alto.

Como cierre, el primer ejecutivo del país dedicó un mensaje a los atletas en los que hizo un pequeño recuento de sus días como tenista, pero se remontó a 1982, cuando solo contaba con solo tres años de edad y su padre, el exgobernador Pedro Rosselló González, se destacaba como tenista.

“En aquel entonces mi señor padre era un atleta. Iba a representar a Puerto Rico jugando el tenis. Y yo tuve la oportunidad desde pequeño de ver lo que ello encaminaba. El sacrificio, el trabajo, el compromiso… lo duro de la derrota, pero lo importante de levantarse después de que ocurra. Para mí eso fue una gran enseñanza de vida”, expresó el gobernador, quien dijo que acudió a la actividad de hoy con su pequeña hija Claudia Beatriz, quien al igual que él en aquel entonces, tiene tres años. Dijo que quería que ella vea desde ahora lo que implica el esfuerzo y dedicación.

“Poder ver ese trabajo bien de cerca, me enseñó todos los valores que ustedes llevan hoy día. Valor de disciplina, compromiso, duro trabajo, sacrificio. Aunque no lo aparente hoy día, en algún momento fui un atleta, no de alto rendimiento, pero de mediano rendimiento”.

Rosselló Nevares les recordó a los atletas boricuas que uno de sus momentos de mayor orgullo fue cuando a sus 15 años fue escogido para formar parte de la selección juvenil de tenis para una competencia internacional en El Salvador.

“Pude tener el jacket que decía y representaba a mi pueblo. Recuerdo ir a El Salvador y en esa ocasión para mí el juego era diferente. Recuerdo jugar contra Canadá contra una persona que ya me había derrotado en dos ocasiones, por pela. Pero allí en El Salvador, jugando con todo mi empeño, pude en aquella ocasión especial derrotar, no por mis cualidades o talento, sino porque ese día llevaba una misión más grande, que era la de representar a mi gente y la de trabajar en equipo”, dijo ante los aplausos de los presentes.

Con ese mensaje Rosselló Nevares alentó a los atletas de cara a los Juegos Centroamericanos, y a sobreponerse a los escollos.

“En estos momentos tan difíciles en que nos estamos tratando de levantar, las ejecuciones de ustedes van a servir de esperanza y de motivación para el resto de nuestro pueblo”.

Poco después la presidenta del Copur le hizo entrega de un obsequio, que consistió de una sudadera igual a las que utilizará la delegación boricua. En ese instante los atletas comenzaron a corearle al gobernador, “que se la ponga, que se la ponga, que se le ponga”.

Rosselló Nevares respondió jocosamente, “la duda ofende”, y comenzó a colocarse la sudadera para modelarla ante el lente de los fotoperiodistas.

El total de 355 atletas se desglosa en 199 varones y 156 mujeres. Tras un grupo de avanzada de seis personas que partirá el 11 de julio, entre ellos el jefe de misión, el primer contingente de atletas partirá cuatro días después el 15 de este mes, cuatro días antes de la apertura de los Juegos. En ese primer grupo de atletas irán 85 personas.