El semifondista puertorriqueño Ryan Sánchez, quien representará a la isla en los XXIII Juegos Centroamericanos y del Caribe en Barranquilla, denunció hoy que no ha recibido el dinero que le corresponde como deportista adscrito al Programa de Atletas de Alto Rendimiento del Departamento de Recreación y Deportes (DRD).

En un extenso escrito publicado en su perfil de Facebook, Sánchez, que en Colombia competirá en el evento de los 800 metros, indicó que se encontraba “sin un peso encima”.

“Soy el #1 en Centroamérica. No sé cómo lo hago y cómo otros lo hacen para estar aún en pie dando la batalla de cara a unos Juegos Centroamericanos. Mágicamente, estoy aquí sin un peso encima y sin tener como costearme mis cosas, pero ahí vamos”, declaró el atleta.

Sánchez puntualizó que “a menos de 20 días de los juegos” sigue sin “recibir la tan prometida ayuda del DRD del alto rendimiento”.

“¿Dónde está eso? Prensa y mucho anuncio, ¿y pa qué? Si de nada ha valido. ¿Cuándo los van a dar, cuando lleguemos de Barranquilla? Pero, y que lógica pe… es esa?”, escribió.

El corredor carolinense también tuvo palabras duras para el Sistema Universitario Ana G. Méndez (Suagm), para el que compite en las Justas de Atletismo de la Liga Atlética Interuniversitaria (LAI) en representación de la Universidad del Turabo.

“AGM son otros que desde que soy universitario me han prometido villas y castillas, y todavía estoy esperando que me paguen lo adeudado, porque no se crean que me tienen contento ustedes”, apuntó.

“Tienen al mejor en Centroamérica, y todavía no me han llamado nadie de los de arriba a -por lo menos- decirme ‘Ryan, ¿cómo estás, qué necesitas, cómo va la preparación?’ Estamos trabajando tu caso pa pagarte’”, dijo el competidor.

Problemas con la beca

Aunque reconoció que no ha podido ver lo que ha escrito Sánchez, pues no tiene cuenta de Facebook, el director asociado de Deportes del Suagm, Ahmed Carrasquillo, explicó que el problema el atleta se debió a “un malentendido en términos de su beca”.

“Él (Sánchez) decía que era una cosa, el entrenador en jefe (Jan Cancel) decía que era otra, pero estamos trabajando para resolver esta situación”, declaró.

“Encima de eso, yo me senté con él, le expliqué la situación. Junto a su entrenador, hablamos al respecto, y yo entendía que estábamos claros en ese aspecto. ¿Por qué sacarlo ahora? No sé”, añadió.

Carrasquillo puntualizó que se ha mantenido en comunicación con el especialista en 800 metros y que tan reciente como ayer, lunes, intercambiaron mensajes por WhatsApp.

“Yo me he mantenido en comunicación con él. Nos hemos comunicado por WhatsApp, he hablado con él, él ha venido a mi oficina. Hemos dialogado al respecto y le mantengo al tanto de lo que está sucediendo, dónde está el paso, qué estamos haciendo para resolver su situación”, acotó Carrasquillo, quien explicó que la resolución del caso no está ya en sus manos.

Por su parte, la secretaria del DRD, Adriana Sánchez Parés, dijo que el pago de Sánchez debe salir dentro de los próximos días. Asimismo, explicó que por ser un atleta de nuevo ingreso, no cualifican para recibir su pago por depósito directo, sino con un cheque del Departamento de Hacienda.

“Tan pronto tomamos la determinación de que Ryan sería uno de los atletas becados, se comenzó un proceso de contratación gubernamental. Se le hace una solicitud de documentos, se somete a Hacienda y después se tramita el pago” dijo.

“En el caso de Ryan, su cheque se tarda al no ser por depósito directo. El cheque de él se emitió el 27 de junio. Así que a lo mejor esta tarde o el jueves se recibe el cheque y se le podrá entregar”, puntualizó.