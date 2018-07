Barranquilla, Colombia – En un luchado encuentro que se definió en el segundo parcial gracias a la efectividad de las porteras dominicanas, la Selección Nacional femenina debalonmano se quedó con la medalla de plata al caer este miércoles 25-29 ante su similar de República Dominicana en la final del torneo de los JuegosCentroamericanos y del Caribe.

La medalla de bronce del torneo fue para Cuba, que más temprano derrotó a México 29-21.

Los tres medallistas lograron su clasificación para los Juegos Panamericanos Lima 2019.

El partido comenzó con buen ritmo para ambos combinados que se mantuvieron compartiendo el puntero hasta el cierre de los primeros 30 minutos, que finalizaron iguales.

En el segundo tiempo, Puerto Rico tuvo problemas con las porteras contrarias, Cari Luz Domínguez y Suleidy Suárez, que lograron contener los goles de las boricuas para llevarse la victoria.

Este resultado no fue del agrado del equipo, que se vio lloroso cuando regresaron uniformadas para recoger su medalla de plata.

“Tácticamente, conseguimos las mejores situaciones para anotar, pero no se dio. Dominicana se creció con esa falta de efectividad en el lanzamiento de nosotros y se fueron metiendo en el partido. Ellas estaban peor que nosotros físicamente, pero las porteras pusieron a Dominicana en juego”, explicó el dirigente del equipo, Camilo Esteves.

El técnico agregó que el equipo nacional había jugado muy bien durante el torneo y lograron contener a la ofensiva del equipo contrario, pero no lograron completar los goles por lo que la efectividad bajó.

“Nosotros tuvimos muchos lanzamientos solos frente a la portera, pero no finalizamos bien y eso nos costó el partido”, apuntó.

Por su parte, la jugadora Zuleika Fuentes tampoco se mostró satisfecha con el resultado. La joven resultó ser la mejor anotadora de la platilla nacional con 10 goles en 18 intentos.

“Realmente no tengo palabras. Lo dimos todo en la cancha. Yo soy la más que anoto en el partido, pero se me cerró la puerta y no tuve más opción”, compartió con tristeza.

Mientras, Esteves apuntó que de ninguna forma estaban conformes con el resultado porque el lema del equipo era “todo o nada”.

“Nosotros no estamos satisfechos para nada. El espíritu de este equipo era todo o nada”, manifestó Esteves.

Puerto Rico viene de ganar plata en las Justas de Mayagüez 2010 y Veracruz 2014.