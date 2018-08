Nueva York — Serena Williams está tranquila frente al código de vestimenta del Abierto de Francia.

Su traje entallado negro no es visto con buenos ojos pero Williams ya lo ha dejado en el clóset.

Ya no necesita llevar una vestimenta que le cubra todo el cuerpo por motivos de salud y tampoco volverá a lucirla en el Abierto de Estados Unidos.

Además, para alguien del gusto de Williams, repetir atuendo sería un pecado para la moda.

“En cuanto a la moda, no se vale repetir”, dijo la ganadora de 23 títulos de Grand Slam.

El presidente de la Federación Francia de tenis, Bernard Giudicelli, dijo que el torneo que Williams ha ganado tres veces estrenará un código de indumentaria para regular la vestimenta de los jugadores porque “creo que a veces hemos llegado muy lejos”.

En una entrevista para la edición número 500 de la revista Tennis, Giudicelli apuntó al traje posparto que Williams lució este año en Roland Garros y que la estadounidense señaló le hizo sentir como una superhéroe.

“No será aceptado. Hay que respetar el deporte y el lugar”, dijo Giudicelli.

Añadió que las nuevas reglas en Roland Garros no serán tan estrictas como las de Wimbledon, que requieren que los jugadores se vistan de blanco, pero “impondremos ciertos límites”.

Williams dijo tener una excelente relación con la federación francesa y había conversado el viernes con Giudicelli.

“Entiendo que los torneos de Grand Slam tengan el derecho a su conveniencia”, agregó. “Creo que cuando sea necesario, o si están conscientes de que algunas cosas son por motivos de salud, no hay manera de que no estén de acuerdo. Me parece pues que todo está bien”.

Williams no tuvo intención de imponer una moda cuando lució su vestimenta a la que llamó su “malla de cuerpo entero Wakanda”, en referencia a la nación ficticia de la cinta “Black Panther”.

El traje le cubría las piernas por motivos de salud. Ese Grand Slam fue su primero desde que tuvo a su hija el pasado 1 de septiembre. Lo utilizó como precaución debido a preocupaciones de salud relacionadas con coágulos sanguíneos.

Aunque Williams no dio importancia al asunto, la decisión del Abierto de Francia suscitó severas críticas al interior y el exterior del mundo del tenis. Billie Jean King escribió en Twitter que “debe terminar el control sobre los cuerpos de las mujeres” y el exastro estadounidense Andy Roddick tuiteó que la decisión fue “tan mentecata y miope que ofende”, y agregó que “a veces sería agradable que el deporte se salga de su estilo”.

The policing of women’s bodies must end. The “respect” that’s needed is for the exceptional talent ?@serenawilliams? brings to the game. Criticizing what she wears to work is where the true disrespect lies. https://t.co/ioyP9VTCxM