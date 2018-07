Londres - Serena Williams no se cansa de repetirlo: El abierto de Wimbledon es apenas su cuarto torneo desde que regresó a las canchas tras dar a luz y no se pueden esperar grandes cosas de ella.

“Cada vez que salgo a jugar doy un gran paso”, afirmó. “Sigo dando grandes pasos y mejorando”.

Williams jugó apenas siete partidos en el 2018 antes de llegar al All England Club, donde el sábado disputará su séptimo encuentro en las últimas dos semanas al enfrentar a Angelique Kerber en busca de su octavo título de Wimbledon.

De ganar, llegaría a 24 títulos grandes e igualaría el récord de Margaret Court. Quedaría a un título de la marca de Martina Navratilova en Wimbledon.

Hace diez meses y medio, Williams tenía otras preocupaciones más serias.

Después de dar a luz a su hija Olimpia el 1ro de septiembre, Williams sufrió complicaciones, incluidos coágulos sanguíneos, y debió someterse a varias operaciones, según dijo.

“Casi no cuento el cuento, para ser sincera”, expresó la estadounidense después de despachar 6-2, 6-4 a Julia Goerges en las semifinales del jueves.

Ha estado usando leggings ajustados como medida preventiva y dice que su salud la pone nerviosa.

Can’t help but smile. See you Saturday, #Wimbledon! ?? pic.twitter.com/FcZoN7CbdU