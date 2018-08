Montreal — La rumana Simona Halep conquistó el domingo por segunda vez el título de la Copa Rogers femenina al vencer 7-6 (6), 3-6, 6-4 a Sloane Stephens en un partido que registró 15 quiebres de servicio.

En la repetición de la final del Abierto de Francia, que también ganó Halep, la número uno del mundo acabó imponiéndose ante la estadounidense luego de librar una batalla de dos horas y 41 minutos.

Ambas jugadoras quedaron exhaustas tras el largo partido que se celebró bajo condiciones de mucho calor y humedad. Las dos atletas protagonizaron intensos peloteos que las dejaron casi sin aliento.

"Ha sido una semana increíble”, dijo Halep. “Creo que alcancé mi mejor nivel de tenis. Sencillamente no me rendí durante el torneo. He peleado hasta el final”.

Halep también se había coronado en el certamen canadiense cuando se escenificó por última vez en Montreal en 2016.

La rumana ha ganado los últimos seis enfrentamientos contra Stephens, quien a fin de mes deberá hacer la defensa de su título del Abierto de Estados Unidos. Stephens quedó con marca de 0-8 en duelos contra jugadoras que ocupan el primer puesto global en el escalafón de la Asociación de Tenis Femenino (WTA).