Doha — Simone Biles sigue siendo la mejor aun cuando no esté en su mejor momento.

La estrella estadounidense de 21 años ganó el jueves su cuarto título mundial en el concurso completo individual, superando una serie de errores singulares. Se convirtió en la primera gimnasta en ganar cuatro títulos de la prueba combinada. Biles tuvo un puntaje de 57.491, casi 1.7 puntos más que la ganadora de la medalla de plata, la japonesa Mai Murakami.

