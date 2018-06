Washington — El presidente Donald Trump canceló la visita que los Eagles de Filadelfia realizarían el martes a la Casa Blanca, en medio de la disputa sobre si los jugadores de la NFL deben ponerse de pie durante la interpretación del himno nacional antes de los partidos.

El martes temprano tuiteó: “¡Rendir honor a Estados Unidos! ¡NFL, no escapen a los Vestuarios!”.

The Philadelphia Eagles Football Team was invited to the White House. Unfortunately, only a small number of players decided to come, and we canceled the event. Staying in the Locker Room for the playing of our National Anthem is as disrespectful to our country as kneeling. Sorry!