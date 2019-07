Lima, Perú - Hoy, sábado, en la mañana hubo una medalla para República Dominica en la acción de bolos que tuvo sabor boricua.

La atleta Astrid Valiente Viñas, nacida y criada en Puerto Rico, ganó el sábado una medalla de bronce para Dominicana en la modalidad de dobles en estos Juegos Panamericanos.

La jugadora afirmó su puertorriqueñidad en una entrevista. También afirmó su sentimiento dominicano.

“Aunque nací en Puerto Rico, cuando entro a la cancha mi corazón es dominicano con orgullo, junto a mi compañera”, dijo Valiente.

Valiente ganó la medalla junto a Aumi Guerra con 5,014 palos.

“Como ella dice: cuando se pone los zapatos de bolear ella es dominicana, por sus niñas, que son dominicanas, y por su familia que es dominicana”, dijo Guerra.

El oro fue para Estados Unidos con 5,317 y la plata para México con 5,053.

Valiente explicó que representa a Dominicana desde hace tres años porque se le abrieron las puertas en ese país, de donde son su esposo y sus dos hijas.

“Tuve la oportunidad de representar a Puerto Rico, pero mi vida cambió. Tengo dos hermosas niñas. Me casé con el amor de mi vida, al que conozco desde que tengo 10 años. Unas puertas se me abrieron y estoy muy orgullosa de que me consideraron y que me hicieran parte de la familia. Pararme en ese podio también me llena de orgullo y felicidad”, dijo.

La boricua tiene un hermano, Francisco, que representa a Puerto Rico en bolos. Francisco reside en la isla, al igual que los padres de ambos.

Valiente Viñas dijo que mantiene muy buena relación con sus colegas boleadores boricuas.

“Quiero a mi isla. Mi familia sigue en Puerto Rico. Cuando pasan cosa, las sufro igualmente porque fui nacida y criada allá. Mi amistad con Puerto Rico Boliche es excelente, aun cuando tengamos diferentes camisas. Nos apoyamos unos a otros”, dijo.

“Mi hermano me escribió hoy y para él no es la bandera, es la familia. Se siente muy orgulloso de lo que acabo de lograr”, dijo.

Por cierto, las boricuas Taishaye Naranjo y Sarah Sanes terminaron en la cuarta posición detrás de Dominicana, a 47 palos de diferencia.