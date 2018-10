Guarda -El Libro Guinness ha certificado que la surfista brasileña Maya Gabeira es la mujer que ha logrado sortear con su tabla la ola más grande, de 67 pies (20.72 metros), en una playa de la región Centro Portugal en la que hace cinco años casi pierde la vida.

Según publicó en su perfil social la propia surfista, la Liga Mundial de Surf le ha notificado que el registro de dicha ola ha sido aprobado como la más grande que ha logrado surfear una mujer.



Congratulations @MayaGabeira for making history as the @GWR Women’s XXL Biggest Wave World Record holder. Video by Nuno Dias | #CatchThisWave pic.twitter.com/eJromAjMib