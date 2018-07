Millau — Los espectadores no dejan de burlarse de Chris Froome a lo largo de las rutas del Tour de Francia después que el tetracampeón fue absuelto en un caso de dopaje.

Antes del inicio de la 15ta etapa el domingo en Millau, poblado del sur de Francia, un aficionado se inclinó sobre la valla hacia el británico e hizo un gesto como si estuviera inyectando su brazo.

Durante la carrera, los espectadores han manifestado su desaprobación sobre el ciclista del equipo Sky.

La participación de Froome estuvo en duda después que una muestra de orina tomada durante la Vuelta a España en septiembre reveló una concentración del medicamento salbutamol contra el asma en un nivel al doble del permitido.

Los organizadores del Tour habían informado a Froome que no era bienvenido en la edición de este año hasta que la Unión Ciclista Internacional (UCI) lo exoneró de dopaje cinco días antes del evento, una decisión que le permite actualmente buscar su quinto título del Tour _hazaña que sólo han logrado Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault y Miguel Induráin.

Con una semana restante, Froome se encuentra en la segunda posición de la tabla general, un minuto y 39 segundos detrás de su compañero en Sky, Geraint Thomas.

Thomas ha sido abucheado por ser compañero de Froome.

Chris Froome showered in liquid by spectator as Tour de France is plunged into further hooligan shame https://t.co/vQrd5WaZ2Z pic.twitter.com/RkUe1669wD