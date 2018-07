Jurrell Casey, ala defensiva de los Titans de Tennessee, dijo que planea protestar contra la injusticia social mientras suene el himno de Estados Unidos antes de los partidos de su equipo de la NFL esta temporada.

"Me van a dar una multa este año, ¿por qué no?", indicó en una comparecencia ante medios de comunicación durante un evento promocional de la liga de fútbol americano en Londres, donde agregó: "Lo que puedo decir en este momento es que voy a protestar durante el himno".

El jugador de los Titans indicó que no iba a dejar que le impidieran hacer lo que quiere hacer. "Si quieren tener estas batallas entre jugadores y organizaciones, así es como será", dijo.

Por su parte, la entidad se reservó sus opiniones.

En mayo, la NFL aprobó una nueva política sobre el himno nacional que exige que los jugadores y el personal de la liga en el banquillo deben permanecer de pie.

La misma política de la liga indica que los jugadores y el personal también tienen la opción de permanecer en el vestuario si eligen no levantarse durante el himno.

Según esta norma, si un jugador decide protestar en la línea lateral, la NFL multará al equipo y los jugadores podrían, a su vez, ser multados por los clubes.

Casey agregó que "los jugadores no están contentos" con la política de la liga y consideró que esa norma "no está bien", al tiempo que señaló que no era "una buena decisión de la NFL, pero ellos tienen sus razones".

El mariscal de campo Colin Kaepernick tuvo la iniciativa de protestar contra la desigualdad social contra las minorías posando una rodilla durante la ejecución del himno nacional antes de un partido desde la pretemporada de 2016 y varios jugadores imitaron su decisión.

En septiembre del año pasado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó las acciones de los jugadores que protestaban y llamó a los dueños de los equipos en septiembre para que los despidieran.