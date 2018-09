Bussy-Lettrée — ¿Será un pájaro? ¿Un avión? No, se trata del ardid publicitario más reciente de Usain Bolt.

El ocho veces campeón olímpico tomó un vuelo de gravedad cero sobre Francia el miércoles, cortesía de un fabricante de champán.

.@usainbolt has proved he's the fastest man above Earth as well as on it ??????https://t.co/bqdUhTIPdR pic.twitter.com/BU2gN32lr4