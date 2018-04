El joven puertorriqueño Víctor Gómez IV obtuvo dos victorias en el primer evento del Porsche GT3 Cup Challenge USA 2018 de Yokohama, el cual dio comienzo el 14 de marzo en la legendaria pista Sebring International Raceway en Florida.

En la carrera inicial, disputada el 15 de marzo, Gómez IV alcanzó el primer lugar al dominar abiertamente a su principal rival, Kurt Fazekas, por 14.641 segundos al mando del Porsche 911 GT3 Cup número 25 de NGT Motorsports. El boricua comenzó la prueba en el primer puesto global en pista, o en el “pole position”.

Mientras, al día siguient Gómez IV obtuvo nuevamente la primera posición global, aunque en una carrera mucho más cerrada, derrotando, por apenas 1.177 segundos, al conductor del auto número 26, Egidio Perfetti, luego de suscitarse un accidente de bandera amarilla ("caution flag") que juntó a todos los bólidos en las últimas vueltas de la carrera.

Gómez IV, quien se alzó con el segundo lugar en la pasada edición del Porsche GT3 Cup Challenge 2017, y quien estuvo a solo dos puntos de obtener la primera posición en aquella ocasión, regresa con la meta de esta vez llegar a lo más alto del podio final.

“Lograr la primera posición en la calificación y ganar ambas carreras nos pone en el camino ideal para el campeonato. Me trae mucha satisfacción poder empezar el campeonato de la Asociación Internacional del Deporte de Motor (IMSA, por sus siglas en inglés) de tal manera, pues la competencia estaba muy reñida y el nivel de talento de los pilotos en IMSA sigue creciendo. Estoy sumamente agradecido por todo el apoyo que he recibido. Definitivamente es lo que me da energía, y es mi motor para lograr estos resultados. Gracias a mi familia, amigos y auspiciadores”, expresó Gómez IV mediante comunicación escrita.

El Porsche GT3 Cup Challenge USA 2018 de Yokohama, que este año llega a su decimocuarta temporada, es organizado por la IMSA y es una de las 21 series de Porsche Cup Challenge de una sola marca en el mundo.

La serie produce una competencia intensa y emocionante para conductores profesionales, semiprofesionales y aspirantes en el icónico y más producido auto de carreras del mundo, el Porsche 911 GT3.

La competencia se divide en dos categorías: Platinum Cup, con la última generación de 2017 y 2018 del Porsche 911 GT3 Cup, que se basa en la generación actual del 911 GT3 “street car”, y Gold Cup, con los modelos 2014 a 2016 del mismo auto de carreras.

Cada categoría es galardonada con su propio podio al final de cada carrera y campeón individual al final de cadatemporada. Los puntos se otorgan por ronda y se elige al ganador en base a la mayor cantidad de puntos acumulados al final de las 16 carreras en total.

La próxima serie de carreras está pautada para el fin de semana del 19 al 22 de abril en las pistas de Barber Motorsports Park en Birmingham, Alabama.