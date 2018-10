Berlín - La tenista alemana Angelique Kerber anunció que rompió con su entrenador, el belga Wim Fissette, con el que trabajaba desde hace un año, con éxitos como el triunfo en el legendario torneo de Wimbledon.

"Pese a que trabajó con éxito desde comienzo de la temporada se ha optado por poner fin a la relación debido a distintas posiciones de cara al futuro", dice un comunicado de los representantes de Kerber.

Sobre el sucesor de Fissette solo se tomara una decisión después del torneo de la WTA en Singapur, que se jugará entre el 21 y el 28 de octubre, dice el comunicado.

Already on my way to the #WTAFinals in Singapore ????… this year has been flying by ???? #ThaiAirways #IflyThai #TeamAngie pic.twitter.com/za4wTRG3Kj