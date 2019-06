París - El serbio Novak Djokovic no puso paños calientes a su eliminación en semifinales de Roland Garros y atribuyó todo el mérito al austríaco Dominic Thiem, pero aseguró que las condiciones meteorológicas, con mucho viento, le impidieron hacer su mejor tenis.

"Cuando juegas en un huracán, es difícil hacer tu mejor tenis. Son algunas de las peores condiciones que he conocido en mi carrera", dijo el número uno del mundo.

El serbio reconoció que había pedido la suspensión del partido la víspera a causa del viento, pero que le dijeron que "no hay un reglamento específico".

"Me dijeron que solo se suspende si hay objetos que vuelan hasta la pista. No sabía que un paraguas no es un objeto", afirmó Djokovic, visiblemente enfadado, en referencia a un paraguas que cayó a la pista en un momento dado.

"Pero no quisieron interrumpir el partido. Es su decisión. Ellos conocen este deporte mejor que nosotros", agregó.

Djokovic no quiso desvelar cuál será el torneo de su reaparición tras esta derrota, la primera que sufre en un Grand Slam desde la de los cuartos de final del año pasado en el mismo torneo contra el italiano Marco Cecchinato, lo que pone fin a una serie de 26 triunfos consecutivos.

"He hecho buena temporada en tierra batida. No había perdido un set en este torneo hasta la final. Sabía que contra Dominic sería difícil y ha demostrado que es uno de los mejores del mundo", indicó.