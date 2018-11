París— La más reciente victoria de Novak Djokovic sobre Roger Federer, imponiéndose 7-6 (6), 5-7, 7-6 (3), fue una de las más difíciles y trepidantes en la rivalidad épica entre ambos y también un banquete de tenis ofensivo que mantuvo a la multitud de pie gritando de emoción porque cualquiera de los pudo alzarse con el triunfo.

El partido por fin llegó a su desenlace al cabo de tres horas, cuando el serbio Djokovic se puso arriba 6-1 en el desempate. El suizo Federer había salvado dos puntos para partido y tras un prolongado peloteo con Djokovic estrelló con un revés la pelota en la red.

"Hemos tenido partidos épicos en nuestra rivalidad, pero este es uno que sin duda debe figurar entre los mejores”, resaltó Djokovic.

