Indian Wells, California — Dominic Thiem no tardó en sacarle dividendos a su alianza con Nicolás Massú.

A solo unas semanas de incorporar al campeón olímpico chileno a su cuerpo técnico, Thiem conquistó el título más importante de su carrera.

El austriaco superó el domingo 3-6, 6-3, 7-5 a un errático Roger Federer para consagrarse campeón del Abierto de Indian Wells y de paso impedir que el suizo impusiera un récord con un sexto título en el torneo que se disputa en el desierto californiano.

"Parece irreal lo que sucedió", declaró Thiem. "Él es toda una leyenda".

Thiem, séptimo cabeza de serie, llegó a ir perdiendo 4-3 y 5-4 en el tercer set antes de romper el servicio de Federer con un winner de derecha para irse arriba 6-5. Thiem concretó defendiendo un servicio para llevarse un duelo de dos horas que terminó con otro error de Federer, un disparo que quedó en la red.

"Simplemente enfrenté a alguien que fue un poco mejor cuando realmente importaba", afirmó Federer. "Yo he estado en esa posición tantas veces que lo he olvidado muy rápido”.

Thiem y Massú se pusieron en contacto a fines de enero, durante una serie de la Copa Davis entre Austria y Chile. Tras encontrarse otra vez en el Abierto de Argentina, empezaron a trabajar en Indian Wells.

Fuerte en arcilla, Thiem buscaba orientación de alguien que supo sacar buenos resultados tanto en esa superficie como en canchas duras. Massú sabía hacerlo: lo hizo al ganar dos medallas olímpicas de oro — en individuales y dobles — en los Juegos de Atenas 2004.

“Entrenamos con buena intensidad antes de Indian Wells”, dijo Thiem. “Hace unos días no estaba bien físicamente, no estaba bien tenísticamente. Me ayudó a cambiar la situación, a ser un campeón en Indian Wells”.

Federer disputaba la final por tercer año seguido y perdió el duelo por el título por su segundo año en fila. El suizo de 37 años fue doblegado en el desempate de un tercer set por el argentino Juan Martín del Potro el año pasado. Federer se alzó recientemente con el 100mo título de su carrera en Dubái.

"La manera en que él estaba jugando el primer set era increíble", agregó Thiem, quien subirá al cuarto sitio del ranking a partir del lunes, igualando su mejor posición histórica. "Me tuve que acostumbrar".

Thiem había perdido en sus dos previas finales de Masters 1000 de la ATP, pero el sólido servicio del austriaco de 25 años resistió ante Federer, como había ocurrido a lo largo del torneo.

Thiem sólo sufrió cuatro rompimientos en 61 games de servicio en el torneo. No perdió uno solo de sus servicios durante su triunfo en las semifinales sobre Milos Raonic, duelo en que apenas enfrentó una situación de rompimiento en contra.

Federer había avanzado a la final luego que su rival en las semifinales, Rafael Nadal, abandonó el torneo antes de disputar las semis debido a una dolencia en la rodilla derecha.

Por su parte, la adolescente canadiense Bianca Andreescu sorprendió al vencer 6-4, 3-6, 6-4 a la alemana Angelique Kerber y alzarse con el título en la rama femenina.

Andreescu, una canadiense de 18 años, se convirtió en la primera campeona con un wildcard en el torneo y la segunda más joven en su historia.

“La increíble campeona de Indian Wells”, dijo Andreescu. “Es una locura”.

Nacida en Canadá, Andreescu se mudó después con sus padres a Rumania, donde empezó a jugar tenis.

Kerber fue la última cinco de cinco preclasificadas que Andreescu derrotó en sus siete partidos.

“Arriesgó cada vez que tuvo oportunidades”, dijo Kerber.

La canadiense emuló la trayectoria de Naomi Osaka, quien era una desconocida de 20 años cuando ganó el título el año pasado. Fue el trampolín de Osaka rumbo a los títulos de los abiertos de Estados Unidos y Australia, ascendiendo al número uno del ranking en enero.

“Sin presión”, bromeó Andreescu, quien saltará 36 puestos para ubicarse 24ta en el escalafón de la WTA.