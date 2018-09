Nueva York — Dependiendo de la persona y la perspectiva, hay un sinfín de puntos de vista e interpretaciones sobre lo ocurrido entre Serena Williams y el juez de silla Carlos Ramos durante la final del Abierto de Estados Unidos.

Lo principal que se debería rescatar es esto: el tenis necesita una especie de comisionado que supervise todos los aspectos del deporte, alguien que se asegura que exista uniformidad en las reglas y cómo se aplican. Y sea quien sea, debe comenzar estableciendo estándares en cuanto a los dos asuntos que afloraron en el cruce entre Williams y Ramos, dar direcciones a un jugador y la conducción de un partido desde la silla.

El problema, esencialmente, es que hay demasiada gente a cargo y toda clase de reglas. Existe una disparidad entre el circuito masculino de la ATP y el circuito femenino de la WTA, entre los torneos de Grand Slam y los de segundo nivel; e incluso entre los propios Slams.

Todo ha propiciado tantos debates y discrepancias en el tenis ahora mismo, cómo si los hombres debería disputar partidos al mejor de tres sets o de cinco; si todos los grandes deben emular al US Open con desempates en el quinto set; si debe aplicarse una regla de “calor extremo” para los hombres como la que tienen las mujeres (la federación estadounidense improvisó una para los hombres la semana pasada); e incluso sobre la indumentaria, definiendo si el Abierto de Francia debe impedir a Williams a que use otra vez su traje tipo gatubela o si una mujer puede cambiarse su camiseta en la pista como lo hacen los hombres.

Con respecto a Williams, multada $17,000 por el torneo el domingo, un día después de perder 6-2, 6-4 ante Naomi Osaka en Flushing Meadows. Ese dinero saldrá del cheque de 1.85 millones que recibirá Williams por el subcampeonato. Fue multada por tres infracciones, incluyendo $10,000 por “abuso verbal”) le dijo “ladrón” a Ramos, $4,000 por recibir instrucciones de su entrenador y $3,000 por romper su raqueta.

En cuanto a la raqueta. Cierto, lo que hizo quebrantó el reglamento, que establece que se le cante una violación del código. Es algo que quizás deba modificarse. Lo ideal es multar al tenista (en el golf, se multa por romper un palo). Pero que no sea algo, al contabilizar otra infracción, pueda resultar en perder un punto o juego, como le ocurrió a Williams.

Lo otro es lo que hace el entrenador. Correcto, el entrenador de Williams, Patrick Mouratoglou, le dio una señal a Williams. ¿Cómo lo sabemos? Fue lo que él mismo reconoció tras el partido (aunque Williams fue enfática en decir que no tienen señales establecidas). Mouratoglou también planteó argumentos válidos. Primero, todo el mundo recibe direcciones, secreto sabido en el tenis profesional, sin importar que esté prohibido en los Grand Slam. Y eso es algo que rara vez se señala en un grande.

Quizás una consecuencia de la caótica final será que se permitirá recibir instrucciones en todo, no solo en los partidos de la WTA en torneos de su gira. Quizás la prohibición tenga que aplicarse con todo.

Y lo otro es el trabajo del juez.

Williams consideró que Ramos fue más severo con ella a diferencia de lo que otros jueces hubieran hecho con un hombre. Chris Evert, campeona de 18 grandes, opinó que Ramos debió darle una advertencia a Williams antes de decretar la infracción por “abuso verbal” que desencadenó perder un juego.

Fue inevitable la comparación entre la manera cómo Ramos se condujo y la intervención del juez Mohamed Lahyani durante el partido de Nick Kyrgios en la segunda ronda. Lahyani se bajó de la silla en un cambio de lado y charló con Kyrgios, diciéndole, entre otras cosas: “Quiero ayudarte”.

Never seen this before. Umpire had to get out of his chair and beg Nick Kyrgios to start trying in his match. pic.twitter.com/nk9k56yTrB

Algo que le debe aportar más transparencia a situaciones en las que el juez es protagonista — una obligación — es que es el árbitro comparezca ante la prensa como se hace en otros deportes al darse una decisión polémica.

Como lo mencionó Andy Roddick, el campeón del US Open 2003, en Twitter al aludir a los casos de Ramos y Lahyani: "hay que tener algo de coherencia en el futuro”.

Emotional first take by me. common sense should’ve prevailed in my opinion. He’s within his power to make that call. I’ve seen an umpire borderline coach a player up,and another dock a game for being called a thief in same tourney. There needs to be some continuity in the future https://t.co/T5oI1M0Cu7