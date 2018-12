San Juan- La tenista puertorriqueña Mónica Puig, campeona olímpica en Río 2016, admitió el viernes que su opción favorita en las redes sociales, específicamente en Twitter, es "bloquear" a seguidores que le expresan mensajes negativos después de perder algún partido.

"Voy a confesar que mi opción favorita es bloquear a la gente, porque después de perder, a mucha gente le gusta enviar mensajes negativos", expresó Puig al participar de la IV edición de "Animus", una plataforma de innovación diseñada para acrecentar el desarrollo personal y profesional de mujeres empresarias en Puerto Rico.

"No necesito eso en mi vida, sino solo vibras positivas", enfatizó Puig, de 25 años, a preguntas de Lucienne Gigante, una de las organizadoras del evento, que se llevó a cabo en el Centro de Convenciones de San Juan.

Gigante aprovechó la participación de Puig para preguntarle sobre sus comienzos como tenista profesional, sus altas en el tenis, como cuando ganó la primera medalla de oro de unos Juegos Olímpicos para Puerto Rico en Río de Janeiro.

Igualmente, Puig habló de sus vivencias negativas, como admitir que pensó en retirarse después de no poder lidiar con la presión mediática y social tras ganar la medalla olímpica, que fue también la primera por una puertorriqueña.

"No ha sido fácil. Y hasta hoy en día he tenido mis momentos de si continuar, de pensar que esto no es posible, o sentirme mal y no querer hacer esto más, porque hay mucha negatividad en mi círculo", sostuvo.

También admitió que existe mucho negativismo en el mundo del tenis.

"Hay mucha gente que te pisotea, hay partidos que recibes comentarios, amenazas y eso hunde un montón. Duele más que perder un juego", puntualizó.