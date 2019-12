La tenista puertorriqueña Mónica Puig Marchán anunció que se sometió a una operación en su brazo derecho que le hará perderse la primera parte de la temporada de la Asociación de Tenis de Mujeres (WTA, por sus siglas en inglés).

“Viajé a Nueva York hace dos días para someterme a una cirugía en mi nervio cubital del codo derecho, que me ha molestado por un tiempo y me ha dado dolor consistente. Eso significa, desafortunadamente, que me perderé el inicio de la temporada y el Abierto Australiano”, publicó Puig en sus redes sociales.

“Comoquiera, las buenas noticias son que gracias al doctor Altcheck y el equipo en el Hospital para Cirugías Especiales, encontramos y arreglamos el problema. Anticipamos una rápida recuperación y esperamos estar de vuelta en la cancha lo antes posible”, abundó la tenista puertorriqueña.

En el pasado mes, Puig ya había comenzado la pretemporada con entrenador Phillippe DeHaes, con quien inició a trabajar a finales del año pasado tras su separación del estadounidense Kamau Murray. También estuvo trabajando en un campamento en Argentina.

La puertorriqueña ocupa la posición 79 en el ranking mundial de la WTA. Terminó la temporada 2019 con marca de 21-24 en partidos de sencillos en la WTA.

¿Qué es el nervio cubital?

Según medlineplus.gov, el nervio cubital es un nervio que va desde el hombro hasta la mano, y que ayuda al movimiento del brazo, la muñeca y la mano.