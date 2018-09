La tenista puertorriqueña Mónica Puig venció el miércoles a la danesa Caroline Wozniacki en un aguerrido partido 7 - 6 (10), 7-5 para avanzar a los cuartos de final del Abierto de Wuhan en China.

.@MonicaAce93 converts her SEVENTH match point!



Reaches @WuhanOpenTennis quarterfinals with a 7-6(10), 7-5 win over Wozniacki! pic.twitter.com/J1v0MGFCFN