El español Rafael Nadal, eliminado del Masters 1000 de Montecarlo tras perder estrepitosamente en semifinales contra el italiano Fabio Fognini, reconoció que completó uno de sus peores partidos en tierra batida.

Nadal fue superado por el italiano por 6-4 y 6-2 y se quedó en puertas de su decimotercera final en la competición del Principado, donde ha ganado en once ocasiones.

"Fue un mal día contra un adversario difícil. Los regresos después de una lesión no son fáciles. Mentalmente no es fácil asumir lo que ha pasado. Probablemente he jugado uno de mis peores partidos en tierra batida en los últimos catorce años", apuntó el tenista español.

"Merecí perder. Simplemente Fabio Fognini jugó mejor que yo", resumió el número dos del mundo, que buscaba igualar el récord de Roger Federer y disputar su final número 50 en un Masters 1000.

"Jugué muy mal contra un buen jugador por lo que tenía que perder", insistió el tenista español en su análisis tras un choque que se prolongó durante poco más de una hora y media.

Montecarlo supuso el regreso a la competición después de la lesión que le obligó a retirarse de Indian Wells el pasado 16 de marzo. "Te acostumbras a ser sólido incluso cuando regresas de una lesión. Ganas, ganas, ganas, pero las cosas no son fáciles", lamentó.

Nadal indicó que aún esperaba la llegada de su mejor momento. "Todavía estoy esperando lo mejor. A partir de ahí hay que estar preparado para aceptar lo negativo y este fue un día negativo. He perdido una oportunidad en un torneo muy importante para mí. Estoy triste, por supuesto. Es difícil dar más explicaciones. Podríamos hablar de técnica o táctica. Pero es sobre todo un día donde las sensaciones no están".

"Después del partido pensé sobre todo en lo mal que jugué. Traté de entender un poco. El problema es que te acostumbras a ser muy sólido. Después de un año y medio sin poder participar prácticamente en los torneos y en un año en el que han pasado muchas cosas. Es más difícil mantener el nivel día a día", indicó el tenista español, que reconoció que el regreso a los entrenamientos será "difícil".