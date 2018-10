La selección italiana de voleibol volverá a disputar, dieciséis años después, una final del Mundial femenino merced a su victoria ante China, actual campeón olímpico, por 3-2.

Italianas y serbias, que batieron a Holanda (3-1), dirimirán la tercera final europea de este torneo, tras las jugadas en 1952 (URSS-Polonia) y 1956 (URSS-Rumanía).

Las italianas revivieron hoy, en el Yokohama Arena, la misma semifinal de 2002 cuando, también ante China, lograron el pase a la lucha por un oro que, a la postre, se llevaron a casa.

Esta vez, Italia intentó contrarrestar desde el inicio la superioridad en altura de la primera línea de sus adversarias con rápidas combinaciones en ataque. La táctica que les dio pronto el resultado deseado (10-6, 14-9), merced a la buena distribución del juego de la colocadora Ofelia Malinov, que movió con inteligencia a sus "peones".

Con Paola Egonu con Miryam Sylla por las bandas y Anna Danesi por el centro, las europeas impidieron, merced a su velocidad, una buena formación del bloqueo chino.

En vista de su buena renta (22-16), el seleccionador italiano Davide Manzzanti optó por dar descanso a Malinov, pero la entrada de Carlotta Cambi no le resultó (23-17) y se vio obligado a deshacer el cambio.

Al final, sendos remates de Sylla y de la capitana Cristina Chirichella le dieron el triunfo parcial por 25-18.



Al comienzo del segundo sets, las instrucciones de la técnica china Lang Ping fueron rápidamente asimiladas y puestas en práctica por sus pupilas que, en media hora, consiguieron equilibrar el partido.

Italy????@Federvolley survives a dramatic match against China???? and wins the thrilling five-setter to reach #FIVBWomensWCH final!



????China 2-3 Italy???? (18-25, 25-21, 16-25, 31-29, 15-17)#volleyball #volleyballWCHs pic.twitter.com/dCS909xO8u