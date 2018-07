La Selección Nacional femenina de voleibol pasó un gran susto este sábado en República Dominicana cuando el autobús que transportaba al equipo tuvo un accidente que provocó que las jugadoras sufrieran heridas leves y que Daly Santana fuera golpeada por la rama de un árbol.

“Están estables. No hay nada que lamentar. La guagua le dio a un palo y rompió el cristal donde estaban sentadas Daly Santana y Ana Sofía Jusino y recibieron muchos cristales encima de ellas y el palo tuvo contacto con Daly en la cabeza”, informó César Trabanco, presidente de la Federación Puertorriqueña de Voleibol. “Pero no hay nada que lamentar”.

“Sufrieron cortaduras pequeñas. Por lo que me informó la capitana, Natalia Valentín, algunas tienen cortaduras en los muslos, pero pequeñas”, agregó al tiempo que explicó que según los informes que recibió el accidente se produjo cuando el vehículo aparentemente tomó una curva muy rápido.

De acuerdo con Trabanco, tanto Santana como Jusino no deben de tener problemas para estar en uniforme cuando Puerto Rico debute mañana, domingo, en la Copa Panamericana ante Cuba, partido señalado para comenzar a las 6:00 p.m.

“(Se espera Santana y Jusino) Puedan estar viendo acción mañana”, confió Trabanco. “Ellas se están quedando en el albergue olímpico de la ciudad de Santo Domingo y hasta ahora no hemos recibido (informes de que) no hay hospitalización, no hay nada que lamentar”.

En la Copa Panamericana, Puerto Rico estará buscando se tercer podido consecutivo luego de conquistar el bronce en el 2017 y plata en el 2016.