La Selección Nacional consiguió su segundo triunfo del Campeonato Mundial Femenino de Voleibol tras superar esta madrugada a su similar Kenia en tres sets en un partido celebrado en la ciudad de Hamamatsu, Japón.

Con el triunfo de hoy sumado al del domingo ante Kazajistán, también en tres parciales, Puerto Rico tiene prácticamente asegurado su pase a la segunda ronda del torneo, según información provista por la Federación Puertorriqueña de Voleibol.

Puerto Rico posts their 2nd win in #FIVBWomensWCH after completing sweep of Kenya (25-20, 25-22, 25-15) in Pool D Hamamatsu.



