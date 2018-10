Stephanie Enright y Daly Santana anotaron 16 puntos cada una para guiar a Puerto Rico a su primera victoria en el Campeonato Mundial de voleibol femenino en tres sets contra la representación de Kazajistán en Hamamatsu, Japón.

Los parciales fueron 25-21, 25-15 y 25-22 a favor del sexteto patrio.

Kazakhstan played the most tight set with Puerto Rico, but it is Puerto Rico who gets the 1st win at #FIVBWomensWCH!



Kazakhstan 0-3 Puerto Rico (21-25, 15-25, 22-25)



Final stats ?? https://t.co/nMuNiKxIWe #volleyball #volleyballWCHs pic.twitter.com/J0xp0Pt1Mc