La Selección Nacional de Voleibol femenino perdió esta madrugada su segundo juego consecutivo ante el equipo de Serbia, pero pasó a la segunda ronda del Campeonato Mundial que se realiza en Hamamatsu, Japón, debido a que República Dominicana triunfó ante Kenia.

El marcador finalizó 25-23, 25-17 y 27-25. Serbia pasó invicto a la segunda ronda.

Check out the highlights of Serbia's fifth win in a row! This time over a resilient Puerto Rico by 3-0 (25-23, 25-17, 27-25) to set course to Nagoya in full power



