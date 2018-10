Los enfrentamientos Serbia-Holanda e Italia-China serán los cruces de semifinales de la XIX edición del Mundial de voleibol femenino que se disputarán en la ciudad japonesa de Yokohama el próximo viernes 19.

Italy ???? @Federvolley suffered their 1st defeat after falling to Serbia ???? @ossrb 1-3 (21-25, 19-25, 25-23, 23-25) and China ???? downed 3-1 (23-25, 25-13, 25-18, 25-17) the Netherlands ???? @Volleybaldames, as the semis of #FIVBWomensWCH were set.#volleyball #volleyballWCHs pic.twitter.com/vGAFngJYSA