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Corozal no espera y contrata a Monchito Hernández como dirigente de los Plataneros

La franquicia realizó un cambio en su cuerpo técnico después de apenas tres partidos de la temporada del Voleibol Superior Masculino

1 de noviembre de 2026 - 3:26 PM

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Ramón “Monchito” Hernández debutará este domingo al frente de los Plataneros ante los líderes Patriotas de Lares. (Heriberto Rosario)
Fernando Ribas Reyes
Por Fernando Ribas Reyes
Periodistafernando.ribas@gfrmedia.com

Los Plataneros de Corozal destituyeron el sábado al dirigente Freddy Vázquez y nombraron en su lugar a Ramón “Monchito” Hernández, quien debutará este domingo al mando del equipo frente a los líderes Patriotas de Lares.

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Bajo la dirección de Vázquez, los Plataneros acumularon cinco de los nueve puntos posibles en sus primeros tres compromisos de la temporada del Voleibol Superior Masculino. Sin embargo, perdieron sus últimos dos encuentros en cinco parciales, incluido el del viernes ante Carolina, resultado que precedió a la salida del entrenador.

Tras la decisión, la gerencia recurrió a Hernández, quien aceptó el ofrecimiento y tendrá su estreno este domingo por la noche frente a los Patriotas en la cancha Carmen Zoraida Figueroa de Corozal.

Hernández explicó a El Nuevo Día que la gerencia de los Plataneros, encabezada por su apoderado Eliud Ortiz, entendió que no podía esperar más para realizar un cambio debido a la corta duración del torneo. El técnico también destacó el compromiso que mantiene con la franquicia.

“Me dijeron que es una temporada corta”, expresó Hernández sobre la decisión tomada apenas tres partidos después del inicio de una campaña de 18 encuentros.

“Y yo no podía decirle que no a Corozal”, añadió el exjugador de los Plataneros.

Las expectativas sobre Corozal son altas para la temporada 2026. No obstante, Hernández reconoció que el campeonato presenta un panorama más competitivo que en años anteriores, particularmente por el fortalecimiento de las distintas plantillas con jugadores procedentes de San Sebastián y Guaynabo, franquicias que se encuentran en dispensa.

“Es una temporada distinta. Aquí todo el mundo puede ganar”, sostuvo Hernández.

Una situación familiar había impedido que Hernández asumiera la dirección de los Plataneros desde el comienzo de la campaña. Aunque estuvo al frente del conjunto de Corozal en la Liga Puertorriqueña durante este año, el asunto personal no le permitió continuar inmediatamente con el equipo en el Voleibol Superior.

El entrenador aseguró que su situación familiar se encuentra estable, lo que le permitió aceptar el nuevo compromiso.

Hernández comenzó a trabajar con los Plataneros el sábado, un día después de que el conjunto dejara escapar una ventaja de 2-0 en parciales frente a Carolina.

El dirigente indicó este domingo por la mañana que continúa evaluando posibles ajustes en el equipo, en coordinación con su cuerpo técnico, de cara a su primer compromiso al mando.

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Plataneros de CorozalLiga de Voleibol Superior MasculinoPatriotas de Lares
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Fernando Ribas Reyes
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Comencé a trabajar formalmente en el 1995 para GFR Media luego de haber estudiado comunicaciones con una concentración en periodismo escrito. He cubierto local e internacionalmente las ligas, deportes y atletas...
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