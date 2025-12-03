Opinión
DeportesVoleibol
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

El Pepino no da tregua en el Voleibol Superior Masculino

Mientras que Yauco, Adjuntas y Naranjito también lograron victorias en la jornada del martes

3 de diciembre de 2025 - 1:39 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Mark Frazier, de los Caribes de San Sebastián, ataca contra cuatro defensas de los Patriotas, en el juego del martes, ganado 3-2 por los locales. (Cortesía/FPV)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

San Sebastián - Los bicampeones defensores Caribes de San Sebastián volvieron a imponerse 3-2 ante Patriotas de Lares en la jornada del martes de la Liga de Voleibol Superior Masculino, que también vio el ascenso de Cafeteros de Yauco al segundo lugar y una victoria significativa de los Changos de Naranjito, que permanecen en la pelea pese a estar, al día de hoy, fuera de la zona de clasificación.

A seis partidos del cierre de la fase regular, el panorama proyecta a Caribes y Cafeteros con un bye directo a semifinales. En contraste, los Mets de Guaynabo y Naranjito quedarían momentáneamente eliminados.

Corozal, Lares, los Gigantes de Adjuntas y Gigantes de Carolina se estarían cruzando en cuartos de final, mientras Carolina y Adjuntas ocupan los últimos boletos clasificatorios disponibles.

En el Coliseo Luis Aymat Cardona, los Caribes se apoyaron en 27 puntos de Pelegrín Vargas Jr. y 19 tantos de Corey Chavers para llevarse el encuentro con marcadores de 25-21, 25-15, 20-25, 26-28 y 15-11.

Con el triunfo, San Sebastián barrió la serie del "Duelo de la 111″, ganando sus tres enfrentamientos ante Lares por 3-2. Además, el equipo se mantiene invicto como local esta temporada con marca de 7-0.

También aportaron ofensivamente Mark Frazier con 11 puntos y Ezequiel Cruz con 10. Por Lares, Jair Santiago y Johan León lideraron con 16 unidades cada uno.

Otros resultados

Por otro lado, en el Coliseo Mario Morales de Guaynabo, los Mets cayeron en cuatro parciales ante Adjuntas, con pizarras de 25-16, 25-17, 22-25 y 25-21. Adjuntas sumó los tres puntos disponibles y mejoró su registro a 5-10 y 16 puntos, manteniéndose en el sexto y último lugar clasificatorio. Guaynabo queda ahora con 2-13 y 9 unidades, en el sótano del torneo.

La ofensiva de Adjuntas fue liderada por Cristian Encarnación con 19 puntos, mientras que por Guaynabo la figura fue Johansen Negrón con 13.

En el Coliseo Raúl ‘Pipote’ Oliveras, Cafeteros reclamaron victoria en tres parciales sobre Plataneros con pizarras de 25-19, 25-23 y 25-21.

Con los tres puntos obtenidos, Yauco empata a Corozal en el segundo lugar, ambos con 29 unidades. Aunque Corozal tiene 10-5 y Yauco 11-4, Yauco ocupa la ventaja por haber ganado la serie particular de la fase regular, lo que lo posiciona por encima de su rival en la tabla clasificatoria.

Los líderes ofensivos de Yauco fueron Brandon Rattray (15) y Juan Felipe Castañeda (13). Por Corozal destacaron Jalen Penrose con 17 puntos y Spencer Olivier con 13.

Finalmente, en el Coliseo Guillermo Angulo, los Changos se impusieron 3-2 sobre Carolina en cinco parciales: 25-21, 25-15, 20-25, 26-28 y 15-11.

Naranjito sumó dos puntos y mejora su marca a 4-11 y 15 unidades, en el séptimo puesto, a solo un punto del sexto lugar que otorga el último boleto clasificatorio. Carolina queda ahora con 5-10 y 17 puntos, sosteniendo el quinto lugar.

Naranjito tuvo como figuras ofensivas a Jackson Rivera y Clarke Godbold con 23 puntos cada uno, además de 15 aportados por Cole Gillis. Por Carolina, el mejor fue Giomar Collazo con 19 unidades.

