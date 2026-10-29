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El Preolímpico de voleibol playero llega a Puerto Rico con Estados Unidos en busca de otra plaza olímpica

El evento clasificatorio en ambas ramas se celebrará en Vega Baja del 6 al 8 de noviembre

29 de octubre de 2026 - 4:14 PM

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Fernando Ribas Reyes
Por Fernando Ribas Reyes
Periodistafernando.ribas@gfrmedia.com

Con las principales duplas de la región afinando detalles rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, Puerto Rico será sede del Preolímpico de voleibol de playa, que se celebrará del 6 al 8 de noviembre, informó la Federación Puertorriqueña de Voleibol.

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El Arena Sports Complex de Vega Baja será el escenario de la competencia, que reunirá a parejas de distintos países de la región en busca de la clasificación olímpica.

Puerto Rico ha tenido una sola representación olímpica en esta disciplina, con la dupla de Ramón “Monchito” Hernández y Raúl Papaleo, que compitió en Atenas 2004.

Solamente las parejas ganadoras de las ramas masculina y femenina obtendrán sus boletos para Los Ángeles 2028.

Las duplas de Estados Unidos parten como favoritas para conquistar ambas plazas. Además de contar con un cupo garantizado por su condición de país anfitrión, la nación estadounidense tiene la posibilidad de clasificar una segunda pareja, al igual que el resto de los países participantes.

En la rama femenina, Puerto Rico estará representado por Allanis Navas y Keishlyann Sánchez, quienes conquistaron la medalla de plata en una parada del circuito de Norceca celebrada el pasado fin de semana en República Dominicana.

La pareja boricua protagonizó una dramática remontada frente a Cuba en las semifinales, antes de quedarse con el subcampeonato tras caer ante Estados Unidos en la final.

Mientras, en la rama masculina, Diego Rosich y William Rivera defenderán los colores de Puerto Rico luego de conquistar la medalla de bronce en la misma competencia celebrada en suelo dominicano.

Además de las duplas puertorriqueñas, el torneo contará con representación de Belice, Canadá, Costa Rica, Estados Unidos, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Islas Vírgenes, Barbados, Trinidad y Tobago, Granada y México.

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Voleibol de playaJuegos Olímpicos Los Ángeles 2028Federación Puertorriqueña de VoleibolPreolímpicoVoleibol
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Fernando Ribas Reyes
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Comencé a trabajar formalmente en el 1995 para GFR Media luego de haber estudiado comunicaciones con una concentración en periodismo escrito. He cubierto local e internacionalmente las ligas, deportes y atletas...
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