La postemporada de la LVSF se pondrá en marcha este sábado con dos partidos

Con dos partidos en calendario, la postemporada de la Liga de Voleibol Superior Femenino (LVSF) arrancará este sábado en San Juan y en Caguas.

Los seis equipos del torneo fueron divididos en dos grupos de tres y cada uno jugará cuatro partidos en esta fase (dos contra cada rival) para definir a los semifinalistas.

Las líderes Cangrejeras de Santurce figuran en el Grupo A junto a las Pinkin de Corozal y las Valencianas de Juncos.

En el B jugarán las Criollas de Caguas, las Atenienses de Manatí y las Leonas de Ponce.

En el Grupo A, las invictas Cangrejeras recibirán este sábado la visita de las Pinkin de Corozal en el Coliseo Roberto Clemente, en San Juan, desde las 8:00 p.m.

Mientras en B, las Criollas de Caguas enfrentarán a las Atenienses de Manatí en el Coliseo Roger Mendoza.

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Santurce logró la perfección en la fase regular con marca de 20-0. Se convirtió en apenas el cuarto equipo en la historia de la liga en registrar una etapa regular de manera invicta.

Los otros conjuntos en lograr tal gesta fueron las Pinkin de Corozal en 1982, las Leonas de Ponce en 1989 y las Criollas de Caguas en 2005.

La acción de los playoffs descansará el domingo y el lunes.

Se reanudará el martes con un partido en el Grupo B: las Leonas de Ponce visitarán a las Atenienses.