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Los campeones Cafeteros ganan 3-0 su segundo juego al hilo tras el revés de la tanda inaugural

Yauco mejoró a 2-1 con cinco puntos y está segundo en la Liga de Voleibol Superior en un empate con otros dos equipos

31 de octubre de 2026 - 10:23 AM

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Los Gigantes de Carolina le ganaron a los Plataneros de Corozal tras superar un déficit de 0-2. (Suministrada / Heriberto Rosario)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Los campeones nacionales Cafeteros de Yauco consiguieron su segunda victoria consecutiva tras su revés de la jornada inaugural de la Liga de Voleibol Superior Masculino (LVSM), al imponerse 3-0 el viernes a los Changos de Naranjito en el Coliseo Raúl “Pipote” Oliveras.

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El triunfo por parciales de 25-15, 25-12 y 25-20 le dio tres puntos a los monarcas, que venían de perder ante los Patriotas de Lares en el arranque de la campaña.

Los Changos, por su parte, no lograron sumar puntos en esta ocasión y ahora presentan récord de 1-2 con tres puntos.

Jalen Penrose y Diego Negrón lideraron la ofensiva de los Cafeteros con 13 puntos cada uno. Por Naranjito, ningún jugador alcanzó el doble dígito; el dominicano Wilfrido Hernández fue el más destacado con ocho unidades.

En el Coliseo Guillermo Angulo, los locales Gigantes de Carolina protagonizaron una remontada para derrotar en cinco parciales (3-2) a los Plataneros de Corozal y quedarse con dos de los tres puntos del encuentro.

La segunda victoria de Carolina en la campaña, tras caer abajo 0-2, se produjo con parciales de 22-25, 23-25, 25-16, 25-15 y 15-9.

En la quinta manga Carolina rompió un empate 8-8 gracias a dos puntos consecutivos, por un efectivo ataque de Clarke Goldbold desde la zona zaguera y un bloqueo de Abraham Tamayo sobre Klistan Lawrence.

Los Gigantes no volvieron a mirar atrás y desde ese momento hicieron un avance de 5-1 que encaminó la victoria.

LVSM

Tabla de Posiciones - Voleibol Superior Masculino

Al 30 de oct. de 2026
POS EQUIPO PTS JG JP
1 Patriotas de Lares 8 3 0
2 Cafeteros de Yauco 5 2 1
3 Gigantes de Carolina 5 2 1
4 Plataneros de Corozal 5 1 2
5 Changos de Naranjito 3 1 2
6 Gigantes de Adjuntas 1 0 3
Fuente: Federación Puertorriqueña de Voleibol

Los locales llegaron al punto de partido con ventaja de 14-9 luego de que Goldbold aprovechara un balón comprometido en la red para sumar una importante anotación. El encuentro concluyó en la siguiente jugada cuando Lawrence atacó fuera de los límites.

La ofensiva carolinense fue encabezada por Ulises Maldonado, quien acumuló 21 puntos, incluyendo 18 ataques, dos bloqueos y un servicio directo. Lo escoltaron Goldbold con 18 unidades y Tamayo con 10, de las cuales cinco llegaron mediante bloqueos.

Por Corozal, que sumó un punto en la derrota, los mejores anotadores fueron Inovel Romero, Spencer Olivier y Samuel Jackman, todos con 14 puntos.

Los Gigantes dominaron el renglón de bloqueos, 13-9. Sin embargo, cometieron 43 errores, incluidos 30 en ataques y 13 en servicios.

Con el triunfo Carolina mejoró su marca a 2-1, con cinco puntos acumulados, mientras que Corozal quedó con récord de 1-2 y también suma cinco puntos.

El domingo cierra la segunda semana con tres partidos. Los líderes invictos del torneo, Patriotas de Lares visitarán a Corozal en el Coliseo Carmen Zoraida Figueroa desde las 7:00 de la noche. Los Changos de Naranjito viajarán una hora antes (6:00 p.m.) a Carolina, y a la misma hora en el Coliseo Rafael Llull, los Gigantes de Adjuntas recibirán la visita de Yauco.

Tags
Liga de Voleibol Superior MasculinoCafeteros de YaucoGigantes de Carolina
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