Los Patriotas dominan a los Changos y ascienden al tercer lugar en el voleibol masculino

Los Patriotas de Lares subieron el jueves a la tercera posición de la Liga de Voleibol Superior Masculina (LVSM) tras sumar tres valiosos puntos con una victoria en cuatro parciales sobre los Changos de Naranjito en la cancha Gelito Ortega.

Lares mejoró la marca a 10-6 con 31 puntos, mientras que Naranjito, que no sumó unidades, permaneció en la séptima posición con récord de 4-12 y 15 tantos. Los marcadores finales fueron 25-19, 26-24, 21-25 y 26-24.

Jair Santiago comandó la ofensiva de Lares con 18 puntos, seguido de Nick West con 16, Johan León con 15 y Eric Ramos y Jonathan Rodríguez con 12 cada uno. Por Naranjito, Clarke Godbold fue el mejor con 23 unidades.

En el Coliseo Guillermo Angulo, los Gigantes de Carolina vencieron en tres sets a los Mets de Guaynabo (25-20, 25-23 y 25-13), sumando así los tres puntos disponibles.

Los Mets no ganan desde el 12 de noviembre y ahora cargan con ocho derrotas al hilo.

Carolina juega para 6-10 con 20 puntos y se mantiene en la quinta posición, mientras Guaynabo continúa en el sótano con 2-14 y 9 puntos.

Giomar Collazo (15), Gabriel Rosado (11) y Geraldo Rivera (10) encabezaron la ofensiva gigante. Ningún jugador de los Mets logró anotar en doble dígito. El mejor fue Inovel Romero con nueve puntos.

En el Coliseo Rafael Llull, los Cafeteros de Yauco superaron en cuatro parciales (25-21, 25-15, 20-25 y 25-18) a los Gigantes de Adjuntas.

Brandon Rattray condujo la ofensiva de Yauco con 17 puntos, mientras que William Rivera marcó 16 por Adjuntas.