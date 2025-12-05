Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
DeportesVoleibol
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Los Patriotas dominan a los Changos y ascienden al tercer lugar en el voleibol masculino

En otros partidos de la jornada también hubo victorias para Carolina y Yauco

5 de diciembre de 2025 - 12:51 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Los Patriotas de Lares vencieron en cuatro parciales a los Changos de Naranjito. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Los Patriotas de Lares subieron el jueves a la tercera posición de la Liga de Voleibol Superior Masculina (LVSM) tras sumar tres valiosos puntos con una victoria en cuatro parciales sobre los Changos de Naranjito en la cancha Gelito Ortega.

Lares mejoró la marca a 10-6 con 31 puntos, mientras que Naranjito, que no sumó unidades, permaneció en la séptima posición con récord de 4-12 y 15 tantos. Los marcadores finales fueron 25-19, 26-24, 21-25 y 26-24.

Jair Santiago comandó la ofensiva de Lares con 18 puntos, seguido de Nick West con 16, Johan León con 15 y Eric Ramos y Jonathan Rodríguez con 12 cada uno. Por Naranjito, Clarke Godbold fue el mejor con 23 unidades.

En el Coliseo Guillermo Angulo, los Gigantes de Carolina vencieron en tres sets a los Mets de Guaynabo (25-20, 25-23 y 25-13), sumando así los tres puntos disponibles.

Los Mets no ganan desde el 12 de noviembre y ahora cargan con ocho derrotas al hilo.

Carolina juega para 6-10 con 20 puntos y se mantiene en la quinta posición, mientras Guaynabo continúa en el sótano con 2-14 y 9 puntos.

Giomar Collazo (15), Gabriel Rosado (11) y Geraldo Rivera (10) encabezaron la ofensiva gigante. Ningún jugador de los Mets logró anotar en doble dígito. El mejor fue Inovel Romero con nueve puntos.

En el Coliseo Rafael Llull, los Cafeteros de Yauco superaron en cuatro parciales (25-21, 25-15, 20-25 y 25-18) a los Gigantes de Adjuntas.

Brandon Rattray condujo la ofensiva de Yauco con 17 puntos, mientras que William Rivera marcó 16 por Adjuntas.

Los Cafeteros se mantuvieron en el segundo lugar de la tabla con récord de 12-4 y 32 puntos. Adjuntas, por su parte, tiene marca de 5-11 y 16 unidades.

Tags
Liga de Voleibol Superior Masculino
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 5 de diciembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: