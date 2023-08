Puerto Rico derrotó el viernes en cinco parciales a Colombia para quedarse con la última vacante en las semifinales de la XX Copa Panamericana de Voleibol Femenino en el Auditorio Juan “Pachín” Vicens de Ponce.

Puerto Rico y República Dominicana se verán las caras nuevamente este sábado, y Estados Unidos chocará con Argentina en las semifinales, informó la Federación Puertorriqueña de Voleibol.

Dominicana ya venció en cinco parciales a Puerto Rico en la primera ronda. El partido comenzará a las 8:00 p.m. El primer choque de la semifinal iniciará a las 6:00 p.m.

Los ganadores disputarán el oro el domingo y los perdedores el bronce.

Puerto Rico ya logró el principal objetivo de este certamen al clasificar a los Juegos Panamericanos de Chile 2023.

En el partido de cuartos de final, Puerto Rico logró una gran remontada tras un déficit, 1-2, en parciales ante Colombia para conseguir la victoria con marcadores de 25-20, 17-25, 20-25, 25-20,15-11.

Alondra Vázquez fue la mejor anotadora por Puerto Rico con 18 puntos, todos en ataques; Dariana Hollinsgworth aportó 15 puntos, 14 ataques y un servicio directo; Pilar Victoriá con 12 puntos, todos en ataques; y Paola Rojas con nueve, tres en bloqueos.

Por Colombia, Ana Karina Olaya con 19 puntos (18 ataques); Dayana Segovia con 18 puntos (13 ataques, 2 bloqueos, 3 aces); y Amanda Coneo con 16 puntos (15 ataques).

Puerto Rico y Colombia finalizaron el partido con la misma cantidad de ataques, 57-57. En bloqueos, las locales dominaron a Colombia, 8-6; y en servicio, las suramericanas superaron a Puerto Rico, 8-4.

Fernando Morales, Entrenador de Puerto Rico: “Fue una victoria de mucho carácter. Creo que el juego de ayer nos agotó un poco, y no teníamos mucha energía. Esta es la mejor victoria del verano porque en un día que no estábamos jugando bien, pudimos mantenernos disciplinados, pacientes, había confianza entre ellas, confiamos en el plan de juego y lo pudimos sacar. Y los grandes equipos sacan grandes juegos cuando no juegan bien. Mañana, otra vez, con República Dominicana haremos el mismo plan de juego que funcionó. Veremos qué podemos cambiar para llevarnos la victoria. Estar en la semifinal es otro objetivo logrado y a pelea mañana, que es la primera oportunidad de ganar una medalla. Vamos con todo mañana”.

Alondra Vázquez, Mejor Anotadora de Puerto Rico: “Estamos contentas porque clasificar a la semifinal porque era una de nuestras metas, al igual que clasificar a los Juegos Panamericanos y también, queremos estar en el medallero. Colombia es un gran equipo. Sabíamos que sería un juego duro, que teníamos que ser pacientes, y sabíamos que ellas venían a jugar bien también. Al principio comenzamos un poco frías, pero luego calentamos. Esto es un trabajo en equipo. Nosotras practicamos duro para poder trabajar en equipo, y estoy contenta de ser parte de este trabajo en equipo”.

Antonio Rizola Neto, Entrenador de Colombia: “La idea siempre fue estar en la semifinal. Estamos haciendo jugadas de sacrificio con jugadoras que no están bien físicamente, y con una pasadora porque María Alejandra (Marín), nuestra capitana-pasadora, no está jugando. Angie Melisa (Martínez) está sobresaliendo muy bien, sola con toda la presión en ella, y es muy difícil. No tengo opción de sacarla de la cancha para preservar la salud de María Alejandra. No estamos felices de no pasar a la semifinal, pero tenemos que reconocer que hicimos un 3-2 jugando muy bien y con posibilidades de ganar el partido. Me alegro la disposición y la lucha de mi equipo. Mañana vamos a seguir peleando con las ganas que caracteriza a nuestro equipo”.