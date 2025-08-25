Puerto Rico cae ante Corea del Sur en su cuarta derrota del Mundial Sub-21 de voleibol
Con 95 errores en su juego ante los coreanos, los boricuas se encuentran aún en busca de su primer triunfo
25 de agosto de 2025 - 12:38 PM
25 de agosto de 2025 - 12:38 PM
La selección masculina de Puerto Rico sufrió el martes su cuarta derrota consecutiva en el Campeonato Mundial Sub-21 de voleibol, esta vez frente a Corea del Sur, y continúa sin conocer el triunfo en la justa internacional.
El sexteto boricua se mantuvo en juego hasta el cuarto parcial, cuando logró empatar a 13 gracias a un bloqueo oportuno. Sin embargo, los coreanos respondieron con un avance de 3-0 que les devolvió el control del marcador y marcaron la diferencia definitiva.
Un error en ataque de Ramón Andrés Rosado Pineda abrió la brecha 22-16, y poco después un servicio directo de Seojin Yun colocó el punto de set 24-16. Aunque Puerto Rico descontó con un fallo en el servicio de Yun, Corea selló el triunfo con un ataque rápido por el centro.
Los parciales concluyeron 25-17, 20-25, 25-16 y 25-17, a favor de Corea, que dominó en bloqueos (11-6) y servicios directos (5-2). Ambos equipos sumaron 41 ataques positivos, pero Puerto Rico se cargó de errores: cometió 95 en total, 20 más que su rival.
En la ofensiva boricua destacó Rosado Pineda con 14 puntos (13 en ataques y uno en bloqueo), seguido por Eliel David Salva Torres con 13 unidades. Por los coreanos, Wooyoung Park fue el máximo anotador con 15 puntos, mientras que el capitán Yun aportó 10.
Puerto Rico volverá a la cancha en busca de su primera victoria cuando enfrente a Canadá en su próximo compromiso el martes.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: