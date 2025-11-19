Opinión
19 de noviembre de 2025
Sin cancha, pero encendidos: Plataneros dominan la cuarta semana del Voleibol Superior

El equipo de Ramón “Monchito” Hernández escala posiciones pese a no tener su hogar deportivo y marchan invictos en Barranquitas

19 de noviembre de 2025 - 12:27 PM

Los Plataneros de Corozal han vencido al líder y colíder del torneo en lo que va de temporada. (Cortesía/FPV)
Fernando Ribas Reyes
Por Fernando Ribas Reyes
fernando.ribas@gfrmedia.com

Los Plataneros de Corozal, dirigidos por Ramón “Monchito” Hernández y que aún no cuentan con su cancha local, cerraron la cuarta semana del Voleibol Superior Masculino con dos victorias y comienzan la quinta semana al alcance del liderato.

Corozal fue el mejor equipo de la cuarta semana, en la que le arrebató el invicto a los líderes Caribes de San Sebastián y extendió su racha ganadora a cuatro triunfos, colocándose a solo tres tantos del primer lugar.

Su dirigente, Hernández, destacó la llegada del refuerzo atacante Jalen Penrose como la chispa que ha impulsado al conjunto corozaleño, así como la consistencia del también importado Spencer Olivier, complementados por las aportaciones de los jugadores nativos.

“Cuando comenzó la temporada no teníamos a Penrose, quien ha sido de gran ayuda porque se combina muy bien con Spencer, que ha sido nuestra constante ofensiva. Ambos han cargado al equipo ofensivamente”, dijo Hernández El Nuevo Día.

Penrose y Olivier se combinaron para 36 de los 52 ataques positivos de Corozal en la victoria 3-1 sobre San Sebastián. Penrose ha registrado actuaciones de 30 y 29 puntos esta temporada y promedia 5.54 puntos por set.

“A eso se suma la contribución defensiva y ofensiva del resto de los muchachos. El equipo viene de menos a más. La llegada de Penrose y la mejoría general del grupo nos han ayudado a derrotar equipos como Lares y San Sebastián”, añadió el dirigente.

El central de los Plataneros, Julio Mercedes, lidera la liga en bloqueos luego de cuatro semanas, con 28 “muros” y un promedio de 0.76 por set. El líbero Héctor Valentín figura entre los tres mejores en defensas.

Corozal regresa a cancha este miércoles, cuando reciba a Carolina en Barranquitas, sede que han estado utilizando mientras esperan por la entrega de la Cancha Carmen Zoraida Figueroa.

El equipo no ha extrañado su hogar deportivo: en Barranquitas se mantiene invicto con tres victorias locales. Allí, en la Cancha Juan C. Berríos, vencieron a San Sebastián y a Lares sin ceder puntos en la tabla.

Hernández informó que la fecha más reciente que le han dado para regresar a la Zoraida Figueroa es el viernes, 28 de noviembre, cuando recibirán a los Cafeteros de Yauco.

“Estamos agradecidos por la hospitalidad de Barranquitas. Es una muy buena cancha. Invito a todos los Plataneros a que apoyen al equipo; necesitamos su respaldo”, expresó Hernández. “Pero, definitivamente, la Zoraida Figueroa es una ventaja competitiva y estamos esperanzados de que pronto podamos jugar en ella”, concluyó.

Los refuerzos dominan el Cuadro Estrella

El refuerzo esquina de los Patriotas de Lares, Garrett Muagututia, fue seleccionado como el Jugador Más Valioso de la cuarta semana y encabezó el Cuadro Estrella.

De los siete jugadores del Cuadro Estrella, cinco son refuerzos. Los dos nativos incluidos son Luismi Bertrán (líbero, Carolina) y Guillermo Moya (bloqueador, Corozal).

El resto del grupo lo completan el esquina Spencer Olivier y el central Nick West (Lares), el opuesto Félix Chapman (Carolina) y el acomodador Joseph Kauliakamoa (Adjuntas).

El Cuadro Estrella es seleccionado por la Federación Puertorriqueña de Voleibol.

