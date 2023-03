Nota de archivo: este contenido fue publicado hace más de 30 días.

Madrid - - El 2022 se ha convertido en uno de los años más ilusionantes de los últimos tiempos para la industria del videojuego ya que se esperan lanzamientos de grandes títulos llamados a revolucionar el mercado como “Elden Ring”, “God of War: Ragnarök” o la esperadísima segunda entrega de “Zelda: Breathe of the Wild”.