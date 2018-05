La actriz estadounidense, de origen español, Paz de la Huerta inició una campaña de recolección de fondos para terminar una película que comenzó a rodar, mucho antes de haber acusado de violación al cineasta estadounidense Harvey Weinstein.

De la Huerta aseguró que necesita recaudar aproximadamente $500,000 para terminar de grabar el filme.

La cinta "Valley of Tears" es su versión del cuento de Hans Christian Andersen “Los zapatos rojos”, sobre una niña con un par de zapatos encantados. El cuento es trágico: los zapatos obligan a la niña a bailar hasta que ésta le pide a un verdugo que le corte los pies. Una película de 1948 ubicó la historia en el mundo de la danza, donde una bailarina buscaba ser la mejor usando los zapatos pero enfrentaba la misma suerte.

La actriz estadounidense explicó que su versión va aún más allá: la niña es violada por un carnicero que entonces le corta los pies.

Aunque aclaró que la escena de violación no refleja al denostado productor de cine, ni representa los abusos que dice ocurrieron en 2010.

De la Huerta comentó que quería incluir la escena, en parte, porque ella tuvo una experiencia en otra película donde sintió que una escena de abuso sexual no fue mostrada desde la perspectiva de la víctima.

"Quise mostrar la escena de la violación desde el punto de vista de una mujer que de hecho ha sido violada", dijo.

La fiscalía y la policía de Nueva York están investigando las acusaciones de De la Huerta, quien asegura que Weinstein la violó dos veces en su apartamento. La actriz de "Boardwalk Empire" dijo que no podía hacer comentarios sobre la investigación.

Weinstein ha negado haber tenido relaciones sexuales no consensuales con la actriz u otras mujeres que lo han denunciado de abuso.

Los escándalo sexuales fueron revelados por el periódico The New York Times y la revista The New Yorker, donde incluso artistas como Angelina Jolie y Salma Hayek rompieron el silencio y acusaron de acoso a Weinstein.

De la Huerta dijo que comenzó a hacer la película hace 12 años y que le falta filmar una escena antes de empezar a editar el filme. Para esto espera recaudar hasta $500,000.

De la Huerta dijo que mientras hacía la película se inspiró tanto en el trauma emocional de sus encuentros con Weinstein como en su lucha con el dolor físico tras haberse fracturado el coxis en un accidente en unas grabaciones en el 2011 en el que fue impactada por una ambulancia. En algunas escenas de su película, dice que bailó bajo dolor extremo.

"Puede verse en mi cara. Esas escenas estoy sufriendo yo misma un dolor tremendo. Realmente reflejan dónde me encontraba en ese momento".

Hace algunos años De la Huerta tuvo una cirugía que dijo que le "salvo la vida" y también quiso reflejar el sentimiento de redención en el filme, por lo que está agregando un giro que la hará más positiva que sus predecesoras.

"En verdad creo que esta película es sobre el fin del sufrimiento", dijo.