Los Ángeles - Alec Baldwin se incorporará al reparto de una película sobre el Joker, uno de los grandes villanos de las historias de Batman, para interpretar a Thomas Wayne, el padre del famoso superhéroe, informó hoy el medio especializado Deadline.

Baldwin se unirá así a un notable elenco liderado por Joaquin Phoenix, que se encargará de dar vida al Joker, y en el que también sobresalen Robert De Niro, Marc Maron y Zazie Beetz.

Este proyecto se centrará en los orígenes del célebre villano al que, en otras cintas, interpretaron actores como Jack Nicholson, Jared Leto o Heath Ledger, quien ganó el Óscar al mejor actor de manera póstuma por su trabajo en "The Dark Knight" (2008).

El asesinato de Thomas Wayne, el papel adjudicado a Baldwin en esta nueva película, y de su esposa Martha Wayne es el momento crucial en el que Bruce Wayne, todavía un niño, decide convertirse en Batman para proteger la ciudad de Gotham.

La cinta será dirigida por Todd Phillips, autor de la trilogía de comedias compuesta por "The Hangover" (2009), "The Hangover Part II" (2011) y "The Hangover Part III" (2013).

La historia se desarrollará en Gotham durante los años ochenta y apostará por un tono más dramático que las habituales películas basadas en cómics.